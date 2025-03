Neuenburg am Rhein: Das Ziel: Nepomukfest auf LGS-Gelände

Große Widerstände

Die Nachricht, dass das Nepomukfest 2025 ersatzlos gestrichen werden sollte, war „ein Schock für die Vereine der Zähringerstadt“ (wir berichteten am 15. November). Begründet wurde die Festpause damit, dass zunächst ein neues Konzept erarbeitet werden müsse, das die rechtlichen Rahmenbedingungen und erforderlichen Sicherheitsaspekte erfüllt, insbesondere was den Brandschutz angeht. Das sorgte indes für große Widerstände. Kritisiert wurde von den Vereinen vor allem auch eine zu späte Kommunikation durch Stadtverwaltung und Gemeinderat. Mittlerweile sitzen Verwaltung und die am Nepomukfest beteiligten Vereine wieder an einem Tisch und arbeiten gemeinsam an einer Lösung, mit der Absicht, schon in diesem Jahr wieder ein Nepomukfest veranstalten zu können.

Ziel ist es, das machte Bürgermeister Jens Fondy-Langela gemeinsam mit den Vereinen deutlich, ein Nepomukfest in den Rheingärten auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände zu organisieren und damit den Konflikten in der Innenstadt aus dem Weg zu gehen.