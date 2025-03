Ein im Eingangsbereich der Mathias-von-Neuenburg- Realschule angebrachter Defibrillator ist gestohlen worden. Laut Mitteilung der Polizei hätten unbekannte Täter den Defibrillator vergangene Woche zwischen Donnerstag, 27. Februar, gegen 17 Uhr und Freitag, 28. Februar, gegen 13 Uhr entwendet. Der Defibrillator der Marke Corpuls hing an einer Außenwand der Mathias-von-Neuenburg Realschule in einer montierten Aufbewahrungsbox. Der Diebstahlschaden liegt bei 2500 Euro. Wichtiger ist jedoch, dass der Defibrillator nun in einem Notfall nicht mehr zur Verfügung steht. „Der plötzliche Herz-Kreislauf-Stillstand ist einer der zeitkritischsten und lebensbedrohlichen Notfälle. Wer nicht reanimiert wird, stirbt. Bei jedem vierten Patienten mit Herz-Kreislaufstillstand liegt eine Herzrhythmus-Störung vor. Hier hilft ein gezielter Elektroschock durch einen ,Automatisierten Externen Defibrillator’ (AED)“, heißt es beispielsweise auf der Internetseite der Region der Lebensretter. Hinweise auf die Täterschaft gibt es bislang nicht, heißt es in der Polizeimeldung. Gesucht werden Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Müllheim, Tel. 07631/178 80, zu melden.