Neuenburg am Rhein Den Narren die Messe gelesen

Predigt in Knittelversen

Seine Predigt hatte Pfarrer Maier in bewährter Weise in geharnischten Knittelversen abgefasst. Der Tenor lautete: „Seid alle willkommen, ihr Narren und Frommen“. In den Gruß eingeschlossen waren auch der Musikverein und die Chöre sowie „Orgelkönigin Elfriede Hüttner“. Maier scheute sich nicht, aktuelle Themen aufzugreifen, welche die Kirchenleute umtreiben. Seine Sympathie für die „die aufmüpfigen Frauen“, die „stark und fit“ ihre Forderungen stellten, war offensichtlich.

Deutliche Worte fand er für die ab 2025 anstehenden Neuerungen, nach denen ein Pfarrer noch größere Seelsorgeeinheiten betreuen solle. Wo bleibe da die Seelsorge? Denen, die sich das ausgedacht haben, empfehle er: „Mehr Frauen und weniger Angst im Ranzen“.

An dieser Stelle gab es von der Gemeinde donnernden Applaus. Christenmenschen, so fuhr der streitbare Kirchenmann fort, sollten „Jesus kennen“ und nicht „scheinheilig sein“. Herzliche und lobende Worte fand Maier indessen zur jüngsten Freizeit, die unter dem Motto „Die Wikinger und der Hohe Norden“ gestanden habe. Von den wilden Nordmännern, so folgerte der Pfarrer, könne man durchaus einiges lernen.

Anhaltender Applaus

Mit „Eure Wege mögen gesegnet sein“ schloss Maier seine Fasnachts-Predigt. Es gab anhaltenden Applaus für die mutige Predigt.

Die Narrenmesse wurde durch die Beiträge des Kinder- und Jugendchors „Narresome“ und des Chors „Frauen Freizeit Pur“ bereichert, in viele Lieder stimmte auch das fromme Narrenvolk mit ein. Ein erneuter musikalischer Höhepunkt war der gemeinsame Auszug von Chören, Pfarrer und Ministranten mit dem Musikverein Neuenburg. Pfarrer Maier ließ es sich nicht nehmen, die musikalische Fahne zeitweilig selbst zu tragen.