Neuenburg am Rhein Den ÖPNV um Leihfahrräder ergänzen

Aus dem Zug oder Bus aussteigen und mit dem Mietrad weiterfahren, das soll künftig in den Gemeinden im Einzugsgebiet des Zweckverbands Regio-Nahverkehr möglich sein. Die für Tourismus zuständige Sachbearbeiterin Monika Herzfeld stellte das Konzept vor, das auf dem im Jahr 2019 gestarteten Freiburger Fahrradverleihsystem „frelo“ beruht. Dort wurde mit 54 Stationen und 444 Rädern begonnen, zwischenzeitlich stehen dort 740 Räder an 91 Stationen zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2025 endet in Freiburg der Vertrag mit dem bisherigen Anbieter und das System muss neu ausgeschrieben werden. Dies biete die Chance, das Fahrradverleihsystem auf die ganze Region auszuweiten, heißt es in der Verwaltungsvorlage.