„Wir setzen jedes Jahr 300 000 bis 400 000 Lachse in Baden-Württemberg aus“, sagt Kramer. Am Restrhein zwischen Weil am Rhein und Breisach seien es nur 10 000 bis 20 000 Lachse pro Jahr, ergänzt er. Die meisten Lachse werden in den Schwarzwälder Nebenflüssen des Rheins, wie Kinzig und Alb ausgesetzt. Die etwa zwei bis drei Zentimeter großen Junglachse stammen aus der Lachszucht des Landesfischereiverbands, die dieser seit 2010 bei Oberwolfach betreibt.

Parallel dazu konnten die Schüler an verschieden Stationen etwas über die Wanderung des Lachses erfahren sowie beim Fischmobil mit Mikroskopen Kleinlebewesen und die Gewässerökologie untersuchen.