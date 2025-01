Neuenburg am Rhein: Der Mörder von Cornelia Pfau ist bis heute nicht ermittelt

Bei der Frau, die am 11. Januar 1990 am am Waldrand zwischen Ebringen-Talhausen und der Straße von Ebringen nach Wittnau gefunden wurde, handelt es sich um die 26-jährige Cornelia Pfau. Sie wohnte in Freiburg-Haslach, stammt ursprünglich aus Neuenburg und war kurz zuvor von Schliengen in den Freiburger Stadtteil Haslach gezogen. Nach dem Fund der Leiche rekonstruierte die Polizei, dass die Frau zuletzt auch in Freiburg-Haslach gegen 23 Uhr am Tattag im Bereich Opfinger Straße/Haltestelle Rankackerweg gesehen worden ist. Sie hatte keinen Führerschein und trampte daher öfters. Am Tattag hatte sie mehrere Taschen und auch Tüten bei sich. Das Opfer hatte damals keine eigene Wohnung in Freiburg sondern war bei einem Bekannten untergekommen.