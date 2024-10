Neuenburg am Rhein: Desaster oder gelungene Landmarke?

Der Turm ist Teil des „Areals Kronenrain“, ein Ensemble aus Parkhaus, Plaza, Aussichtsplattform und Brücke. Die Stadt im Dreiländereck zwischen Deutschland, Schweiz und Frankreich hat dort in Kooperation mit dem Berliner Büro Mono Architekten eine markante Transformation gewagt und erfolgreich eine neue Verbindung zwischen dem nahe gelegenen Rhein, der umgebenden Landschaft und der Stadt erschaffen.

„Nur so lassen sich zeitgenössische ,Landmarken’ von identitätsstiftendem Wert schaffen. Gelungen ist das mit dem Areal Kronenrain in Neuenburg am Rhein“, lobt die Jury der „Iconic Awards“ das Projekt und die Entschlossenheit und Visionskraft des öffentlichen Bauherrn, bei einem Projekt „dieser Größenordnung nicht einfach nur einen funktionalen Zweckbau zu realisieren. Vielmehr ist hier eine echte Landmarke und neue Schnittstelle zwischen Landschaft und Stadt entstanden“, führt die Jury aus. Für diese außergewöhnliche Entscheidung wird die Stadt Neuenburg in diesem Jahr als „Architects‘ Client of the Year“ ausgezeichnet. „Zusammen mit den Architekten hat die Stadt Neuenburg am Rhein eine beeindruckende Geste verwirklicht – absolut nachahmenswert,“ resümiert die begeisterte Jury.

Insgesamt 15,2 Millionen Euro hat die Stadt in das Parkhaus investiert, das im Februar 2023, erst vier Monate nach der Landesgartenschau, in Betrieb gegangen ist. Die Kostenschätzung lag zuvor bei 9,2 Millionen Euro. Anlass für den Bau des Parkhauses mit 231 Plätzen war, dass in der Neuenburger Innenstadt insgesamt 460 Parkplätze fehlen.