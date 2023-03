Das Tochterunternehmen Bäckerbub der Edeka eigenen „K&U“ kommt seit Monaten nicht zur Ruhe. Waren es der massive Abbau von Arbeitsplätzen in den vier Bäckerbub-Standorten in Baden-Württemberg in vergangenen Monaten, so geht es nun um Lohnforderungen für das verbleibende Personal. Eigentlich waren alle 220 Mitarbeitenden zu dem Warnstreik aufgerufen gewesen. Krankheitsbedingt reduzierte sich die Zahl der Mitarbeitenden in der Nachtschicht auf knapp 40 Streikende.