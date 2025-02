Wenn am Schmutzige Dunnschdig, 27. Februar, in Neuenburg mit dem Hemdglunki-Umzug und der anschließenden Rathausstürmung die Fasnacht in Neuenburg offiziell eröffnet wird, schlüpfen die Aktiven der Narrenzunft „D’Rhiischnooge“ nicht in ihr Schnooge-Häs sondern ins traditionelle weiße Nachthemd der Hemdglunker.