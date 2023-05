Neuenburg am Rhein Die neuen Wahrzeichen der Stadt

Kritik an Kritikern

Entsprechend ausführlich fiel seine Rede aus, er sparte auch nicht an Kritik an den Meinungsgegnern, die ihre Gelegenheit hatten, sich mit eigenen Ideen an den Zukunftswerkstätten, bei denen die Bürger an der Entwicklung der Zähringerstadt mitwirken hätten können, zu beteiligen.

„Neuenburg ist eine gewachsene Stadt – gewachsen an ihren Herausforderungen, gewachsen an ihren Erfolgen“, betonte Schuster. Als neuestes Kapitel in Neuenburgs bewegter Geschichte bezeichnete er den Zuschlag zur Landesgartenschau, den die Landesregierung bei einer Klausursitzung in Neuenburg getroffen hatte. Nicht vergessen dürfe man die Phase des Wiederaufbaus der Zähringerstadt nach den Zerstörungen in beiden Weltkriegen.