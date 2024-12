Neuenburg am Rhein: Die Rheingärten sind eine Option für das Nepomukfest

„Ganz wichtig war, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen“, sagte Neuenburgs Rathauschef Jens Fondy-Langela im Gespräch mit unserer Zeitung. Am Mittwochhabend haben sich Bürgermeister, Stadtverwaltung, Festausschuss sowie nahezu alle am Nepomukfest beteiligten Vereine getroffen. Seitens der Stadt wurde zunächst nochmals erklärt, warum es nicht möglich ist, dass Budenfest in der bisherigen Form stattfinden zu lassen.