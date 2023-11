Neuenburg am Rhein: Die Zähringerstadt feiert traditionellen Weihnachtsmarkt

Sonderaktionen

Am Eröffnungswochenende sind Vereine und Gruppen mit der beliebten Sonderaktion „Für den guten Zweck“ auf dem Markt und in der Salzstraße präsent. Am letzten Marktwochenende gesellen sich Hobbykünstler und Bastler zum traditionellen Angebot.

Ebenfalls an beiden Weihnachtsmarktwochenenden öffnet das Rathauscafé. Der Verein Frauen-Freizeit-Pur, welcher das Café nun bereits zum zweiten Mal betreut, freut sich auf zwei Wochenenden voller Genuss. Im Rathauscafé können die Besucher samstags und sonntags in gemütlicher Atmosphäre einen Adventskaffee sowie hausgemachte Kuchen und Torten genießen. Der Eingang befindet sich hinter dem Glasturm am Rathaus. Kuchen und Torten werden auch zum Mitnehmen angeboten.

Puppentheater

Die Freiburger Puppenbühne begrüßt am Dienstag, 5. Dezember, ab 16 Uhr im Stadthaus vor allem Kinder und Familien mit dem Stück „Das goldene Einhorn“. Das Stück ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Der Eintritt kostet acht Euro pro Person. Karten sind im Vorverkauf in der Tourist-Information sowie an der der Tageskasse erhältlich.

Am Nikolaustag, Mittwoch, 6. Dezember, erwartet die Besucher von 15 bis 17 Uhr eine Märchenzeit im Zauberwald. Dunja Scharnofske erzählt Märchen passend zur Jahreszeit, zum Schnee und Winter, jeweils zur vollen und zur halben Stunde. Die Märchen sind für Groß und Klein ab vier Jahren geeignet, auch Erwachsene sind willkommen. Bei schlechter Witterung findet die Veranstaltung in der Stadtbibliothek Neuenburg statt.