Neuenburg am Rhein: Divas, Parkhauswächter und Cowboys

Nach der Pause heizten die Kroneraibrunzer (Christian Schlüter sowie Stefan und Tobias Anlicker) dem Publikum mit Stimmungsmusik ordentliche ein. Sie sangen ein Willkommenslied für den neuen Vogt und griffen das Motto „Ach wär die Welt wie d’Fasnacht am Rhii – friedlich un fröhlich, so sott’s doch sii!“ auf. Als Zugabe rissen sie dann das närrische Publikum mit dem Lied „Mir sin vu Neueburg, und do druff sinn mir stolz“ von den Stühlen. Die Orchestergemeinschaft Neuenburg-Zienken sorgte nicht nur mit flottten Märschen für den Auftakt sondern auch mit Hits der Neuen Deutschen Welle, von „Völlig losgelöst“ über „99 Luftballons“ und „Sternenhimmel“ für Stimmung und Dirigent Georg Günther brachte das Publikum mit „Skandal um Rosie“ zum mitsingen.

„Howdy“ hieß es bei den singenden Rhiiwald-Cowboys Hans Baumer und Peter Steinbeck, die zum närrischen Rundumschlag ausholten: „Das Parkhaus wird immer mehr von jungen Pärchen in der Stoßzeit genutzt.“ Neben dem kaum genutzten Parkhaus nutzten sie die Gelegenheit, um mit der Landesgartenschau abzurechnen. Gekonnt zogen sie den offiziellen LGS-Song von Hansy Vogt durch den Kakao. Sie forderten zudem dazu auf, die französischen Raser in der Fußgängerzone abzukassieren und die Tabakläden in Beizen umzubauen.

Verzauberte mit ihrem Showtanz das Publikum: Die Schnooge-Garde. Foto: Alexander Anlicker

Die Garden begeisterten mit ihren Gardetänzen und die große Garde mit ihrem gelungenen Showtanz zu den Hits von Abba. Die Schnooge-Männer griffen bei ihrer Tanznummer den Kino-Hit des vergangenen Jahres – Barbie – auf.