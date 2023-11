Neuenburg am Rhein: „Druckete“ beim Adventsmärt

Mit Einbruch der Dämmerung hat der Adventsmarkt des Heimat- und Dorfpflegevereins Steinenstadt am Samstag seine Türen geöffnet. Schon von weitem kündigte sich das Event mit Beleuchtung am Torbogen des historischen Maierhofs an. Das Anwesen, das aus einer Erbschaft an die Freie Christengemeinde Müllheim fiel, soll nach deren Wunsch eine größere Rolle im Dorfleben Steinenstadts spielen.