Neuenburg am Rhein Ein Dorf sagt Danke

Der Liebe wegen ist Alfons Gebhart vor Jahrzehnten von Offenburg nach Steinenstadt gezogen. Er unterrichtete wie seine Frau Karin als Lehrer an der Schliengener Hebelschule. Seine Leidenschaft galt dem Fußball und dem Filmen. Er dokumentierte das Schulgeschehen an der Hebelschule ebenso wie das Dorfgeschehen in Steinenstadt. Mehr als 50 Jahre lang hielt Alfons Gebhart Feste, Ausflüge, Vereinsjubiläen und vieles mehr mit der Videokamera fest.