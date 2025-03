Neuenburg am Rhein: Ein historisches Gelübde

Hochwasser-Katastrophen

Zu diesem Zeitpunkt hatte Neuenburg bereits eine lange Reihe hochwasserbedingter Katastrophen hinter sich, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Diese hatten im 15. und frühen 16. Jahrhundert zum Verlust von rund einem Drittel des westlichen Stadtgebiets geführt. Zwar lag der größte Teil des mittelalterlichen Neuenburg auf einem Kiesplateau einige Meter oberhalb der Rheinebene. Allerdings wurde dieses durch häufiges Hochwasser des damals noch wesentlich näher am Stadtzentrum liegenden Flusses immer stärker ausgehöhlt, so dass nach und nach Teile des Untergrunds wegbrachen. Bis 1525 hatte Neuenburg auf diese Weise neben etlichen Wohn- und Wirtschaftsgebäuden auch sein Rathaus, die Schule und sein mittelalterliches Münster verloren.

Warum die Neuenburger Stadtväter ausgerechnet dem heiligen Fridolin die Lösung des Hochwasserproblems zutrauten, erklärt sich mit dem Blick in seine Vita: Als Fridolin bei der Gründung des Klosters Säckingen auf den Widerstand der einheimischen Bevölkerung stieß, soll er den Rhein der Legende nach so umgeleitet haben, dass der Ort auf einer Insel lag und er unbehelligt sein Kloster bauen konnte. Mit der Bändigung des Rheins hatte Fridolin aus Sicht der Zeitgenossen also Erfahrung.