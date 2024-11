Neuenburg am Rhein: Ein Schock für die Vereine der Zähringerstadt

„Bereits seit einigen Jahren arbeiten Verwaltung und Vereine immer intensiver an der Umsetzung der stetig steigenden Anforderungen, die für eine sichere und rechtskonforme Durchführung gestellt werden, zusammen. Es hat sich gezeigt, dass diese mit dem jetzigen, langjährigen und beliebten Konzept des Nepomukfestes nicht mehr vereinbart werden können“, schreibt die Stadt in ihrer Mitteilung. Hauptthema ist dabei der Brandschutz. Dabei geht es um die Enge der Straße und insbesondere die Nähe der Lauben zu den Häusern. Es gehe zum einen um das Risiko das ein Brand auf ein benachbarten Gebäude überspringe und zum anderen auch um mögliche Fluchtwege für die Bewohner dieser Gebäude, erläuterte Bürgermeister Jens Fondy-Langela auf Nachfrage unserer Zeitung. Das Thema Lärm habe bei der Entscheidung keine Rolle gespielt. Dieses habe man ein gutes Stück weit in den Griff bekommen. Unter anderem habe die Stadt etwa 3500 Euro für eine technische Lösung bei der Bühne ausgegeben, um Beeinträchtigungen durch das Basswummern zu reduzieren. Der Gemeinderat der Stadt Neuenburg am Rhein habe daher auf Empfehlung der Verwaltung mit großer Mehrheit beschlossen, dem Nepomukfest im Jahr 2025 eine Pause zu verordnen.

„Der Gemeinderat und die Verwaltung bedauern es außerordentlich, diesen Schritt gehen zu müssen“, heißt es in der Mitteilung in der auch auf die große Bedeutung des Festes für die Stadtgemeinschaft hingewiesen wird.