Neuenburg am Rhein: Eine närrische Reise durch die Kinowelt der vergangenen Jahrzehnte

Die Vereinsgemeinschaft Steinenstadt, bestehend aus Heimat und Dorfpflegeverein, Schierebirzler, FC Steinenstadt und Männergesangsverein hat in der Baselstabhalle ein buntes närrisches Programm auf die Beine. Gesang, Sketche und Tänze zu vielen bekannten Filmmusiken füllten den Abend. Die Freestyler schlüpften immer wieder zwischen den Programmteilen in neue Kostüme und präsentierten kleine Ausschnitte von Filmszenen von Dirty Dancing, Mary Poppins, Top Gun, Titanic und Schuh des Manitu. Die Choreographie der Tänze teilten sich Alisa Marquard, Sandra Baldo und Anja Wehner. Die Kindertanzgruppe „Youngster Freestyler“ von Carmen Bixel entführte den Kinosaal als „Mermaids“ unter das Meer. Die Tanzgruppe der Trachtenkapelle Steinenstadt begeisterte mit verschiedenen Choreographien mit schnell wandelbaren Outfits zu unterschiedlichen Filmen und Welten wie „König der Löwen“, „Mission Impossible“, „James Bond“ und „Aladin“. Die Alten Herren des FC Steinenstadt tanzten unter der Regie von Maja und Yara Chehade sowie Steffi Gerwig als „Men in Black“ und schlüpften als Zugabe in die Abschlussszene von Dirty Dancing.