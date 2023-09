Neuenburg am Rhein Eine zweite Stadt im Untergrund

Vor dem Museum für Stadtgeschichte am Franziskanerplatz wurde am Sonntag der archäologische Rundweg eingeweiht. An sechs Stationen bieten Ferngläser in die Vergangenheit (Archäoskope) eine 3D-Ansicht auf das mittelalterliche Neuenburg. Das Museum sei eines der ältesten Gebäude der Stadt – die Jahreszahl an der Tür ist 1822, sagte Bürgermeister Jens Fondy-Langela und verweist auf die Zerstörung der Stadt durch Rheinhochwasser im 15. und 16. Jahrhundert sowie auf die Folgen des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Der Rathauschef dankte dem Archäologen Bertram Jenisch vom Landesdenkmalamt, dem Grafiker Hans-Jürgen van Akkeren sowie Beate Grimmer-Dehn von der Förderstiftung Archäologie Baden-Württemberg, die den Rundgang möglich gemacht haben.