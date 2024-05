Die Nachbarstadt steht an der Schwelle zur Großen Kreisstadt, nachdem die Einwohnerzahl von 20 000 in den nächsten Jahren überschritten wird. Bisher war Müllheim teil des Gemeindeverwaltungsverbandes Müllheim-Badenweiler und unterhält zusammen mit den Nachbargemeinden Auggen, Badenweiler, Buggingen und Sulzburg seit 50 Jahren den gemeinsamen Verband, der für verschiedene Bereiche die Funktionen einer unteren Verwaltungsbehörde übernommen hat. Mit der Aufstufung zur Großen Kreisstadt wird Müllheim diese Aufgaben selbst übernehmen müssen und kann in Form ein Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft diese Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde anderen Nachbargemeinden anbieten. Davon verspricht man sich beispielsweise im Bereich Baurechtsbehörde mehr Bürgernähe.