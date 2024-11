Neuenburg am Rhein: Elektroschocker als Taschenlampe

Rhein, konnte ein verbotener Elektroschocker sichergestellt werden, heißt es in einer Mitteilung der Bundespolizei. Gegen einen 36-Jährigen wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Der kroatische Staatsangehörige geriet am Freitagvormittag nach der Einreise aus Frankreich in eine Kontrolle der Bundespolizei. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs, kam ein Elektroimpulsgerät getarnt als Taschenlampe zum Vorschein. Da der Besitz und Gebrauch von getarnten Waffen in Deutschland per Gesetz verboten ist, erfolgte die Beschlagnahme und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.