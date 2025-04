„Es gibt nun positive Neuigkeiten, auf die wir alle gewartet und gehofft haben“, hat Pfau nun mitgeteilt. Der Landesdatenschutzbeauftragte und die Staatsanwaltschaft hätten sich bemüht eine Lösung zu finden, berichtet sie. Die Lösung besteht nun darin, dass die Akte innerhalb von Baden-Württemberg freigegeben wird. Damit kann sich zwar das ICCAP in Niedersachsen nicht damit befassen, aber an der Hochschule der Polizei in Villingen-Schwenningen gibt es ebenfalls ein Cold Case Projekt. Dieses werde sich spätestens im Frühjahr 2026 mit dem Mord an Cornelia Pfau befassen. Dies habe ihr auch Kriminalhauptkommissar Andreas Nußbaum, ihr Ansprechpartner bei der Polizei in Freiburg, zugesagt. Er habe sich dafür eingesetzt, dass sich die Hochschule der Polizei mit dem Fall beschäftigen wird, berichtet Pfau. Aufgrund der Vorlaufzeit habe es für dieses Jahr nicht mehr gereicht, da die Dozenten und Studenten an der Hochschule sich in diesem Jahr bereits mit anderen Cold Case-Fällen befassen.