Neuenburg am Rhein: Feiern in historischen Lauben

Vergnügungspark: Die Feststraße ist am Freitag von 17 bis 1 Uhr und von Samstag bis Montag jeweils von 11 bis 1 Uhr geöffnet. Der Vergnügungspark auf dem Münsterplatz hat am Freitag bereits ab 14 Uhr geöffnet. Hier sind verschiedene Fahrattraktionen wie Autoscooter und Kinderkarussell zu finden. Auf dem Rathausplatz steht ein Riesenrad, dass einen Blick über die Dächer der Zähringestadt ermöglicht.

Tanzboden: In diesem Jahr gibt es wieder einen Tanzboden auf dem Festgelände. Das Musikprogramm an den vier Festabenden gestalten jeweils ab 20 Uhr die Bands „Fashion Project“ (Freitag), „Six 4 You“ (Samstag), „Colorados“ (Sonntag) und die „Zwei & Friends“ (Montag). Für die weitere musikalische Unterhaltung sorgen am Sonntag ab 11.30 Uhr die örtlichen Musikvereine.