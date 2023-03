Neuenburg am Rhein Fondy-Langela ist neuer Bürgermeister

Jens Fondy-Langela und seine Familie freuen sich über das Wahlergebnis.

Fondy-Langela tritt die Nachfolge von Joachim Schuster an, dessen Amtszeit am 31. Mai nach 32 Jahren beziehungsweise vier Amtsperioden endete. Als Betriebsleiter bei der Stadtverwaltung Lörrach bringt Fondy-Langela entsprechende Verwaltungserfahrung mit. Der 42-jährige Diplom-Betriebswirt leitete in den vergangenen zehn Jahren die Eigenbetriebe der Stadt Lörrach. Seit 2021 hat er zusätzlich als Kaufmännischer Geschäftsführer der Stadtnetze Lörrach GmbH & Co. KG eine Mitverantwortung für die Weiterentwicklung der Stadtwerke Lörrach übernommen. Aufgewachsen ist er im ländlichen Raum zwischen Koblenz und Wiesbaden. Nach dem Abitur zog es ihn ins Markgräflerland, wo er an der Berufsakademie Lörrach (heute DHBW) einen Abschluss als Diplom-Betriebswirt in der Fachrichtung Handel und Dienstleistungsmanagement machte.

Fondy-Langela lebt seit 2006 in Neuenburg am Rhein und seit 2009 mit seiner Frau Martina und den drei Söhnen (13 und 10 Jahre, sieben Monate) als Patchwork-Familie zusammen.

Der Gemeinderat hat den Posten des Bürgermeisters in die Besoldungsgruppe B 3, der höheren von zwei möglichen Gruppen eingeordnet. Das entspricht laut Landesbesoldungstabelle ohne Zulagen 8711,77 Euro im Monat.