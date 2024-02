Neuenburg am Rhein: Frauenfasnacht sticht in See

Nicht wie gewohnt im „Schwarzen Ärmel“ – dem katholischen Gemeindehaus St. Bernhard – sondern im Gasthaus „Krone“ fanden die beiden närrischen Abende der Frauenfasnacht statt. Während die Frauen am Mittwoch unter sich blieben, konnten sich am Freitag auch die Männer am köstlichen Humor der Damen erfreuen. Das Programm war gewohnt abwechslungsreich, nur für eine flotte Tanzeinlage war auf der kleinen Bühne im Kronen-Saal zuwenig Platz. Dennoch fanden sich unter den 14 Programmpunkten zwei Tanznummern. Ein „Hand Dance“ der komplett schwarz gekleideten Frauen zu flotter elektronischer Musik und ein Stuhltanz. Dieser war kombiniert mit einem Sketch und Gesangseinlage von Marion Branghofer, Silke Backes und Claudia Kretschmer.