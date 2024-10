Als Bürgerin Philomela von Neuenfels bietet Angelika Lais am Sonntag, 20. Oktober, von 15 bis 16 Uhr eine Führung für Familien und Kinder an. Sie nimmt die ganze Familie mit auf einen Rundgang durch die Stadtgeschichte Neuenburgs und erzählt von besonderen Ereignissen, aber auch vom ganz normalen Alltag in einer mittelalterlichen Stadt. Die Führung ist kostenlos. Treffpunkt ist das Museum für Stadtgeschichte, Franziskanerplatz 4. Um Anmeldung wird unter www.neuenburg-touristik.de/fuehrunganmeldung . Kurzentschlossene sind willkommen.