Ein 32-jähriger Mann ist nach der Einreise aus Frankreich durch Einsatzkräfte der Bundespolizei festgenommen worden. Gegen den Mann bestand ein Vollstreckungshaftbefehl, heißt es in einer Pressemitteilung der Bundespolizei. Die Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den türkischen Staatsangehörigen am Freitagvormittag am Grenzübergang Neuenburg - Autobahn. Die Überprüfung des 32-Jährigen ergab einen offenen Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Zu vollstrecken war eine Geldstrafe in Höhe von 4800 Euro. Da der Gesuchte den Geldbetrag nicht aufbringen konnte wurde er durch die Bundespolizei festgenommen. Zur Verbüßung der 120-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.