Neuenburg am Rhein Gaskonzessionsvertrag um 20 Jahre verlängert

Mit dem Konzessionsvertrag räumt die Kommune der badenova-Netztochter für 20 Jahre das Recht ein, die Gasnetze im Ortsgebiet zu betreiben, sie instand zu halten und bei Bedarf zu erweitern. Dazu gehört auch das Recht, Gemeindegrundstücke, öffentliche Straßen, Wege und Plätze für das Verlegen von Versorgungsleitungen zu nutzen. Der Energieversorger hat seinerseits die Pflicht, die jederzeitige sichere und störungsfreie Versorgung mit Gas für die rund 12 800 Einwohner sowie dem ortsansässigen Gewerbe in Neuenburg zu gewährleisten. Für den Netzbetrieb entrichtet badenovaNetze eine jährliche Konzessionsabgabe, die sich streng nach vorgegebenen gesetzlichen Kriterien richtet. Die Fortsetzung der Partnerschaft zwischen Neuenburg und badenova ist nach einem aufwendigen internen Prozess vom Gemeinderat beschlossen worden. Bürgermeister Jochen Schuster dazu: „Badenova besitzt in der Gasversorgung jahrzehntelange Erfahrung und umfassendes Wissen. Durch die verlässliche und kompetente Zusammenarbeit mit badenova in der Vergangenheit sehen wir uns bestens aufgestellt für zukünftige Herausforderungen im Energieinfrastrukturbereich. Das Gasnetz ist auch geeignet, perspektivisch ,grüne’ Gase wie zum Beispiel Biogas oder Wasserstoff zu transportieren.“

Das Leitungsnetz in Neuenburg am Rhein ist insgesamt 65 Kilometer lang. Die jährliche Liefermenge beläuft sich auf mehr als 83 Millionen Kilowattstunden.