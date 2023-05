Neuenburg am Rhein Gelungene Premiere des Rad-Festivals

Die Atmosphäre für das Event war perfekt. Überall schwebten blaue, grüne und gelbe Luftballons am Himmel in den Neuenburger Straßen. „Das sind die Farben der vergangenen Landesgartenschau“ erklärte Bürgermeister Joachim Schuster. Auf vielen Stehtischen gab es bunte Blumenarrangements, an zahlreichen Punkten in der Innenstadt waren grünlackierte Fahrräder mit Blumen aufgestellt. Weil auch das Wetter entgegen der angekündigten Prognose nicht nur die Stadt von Regenschauern aussparte, sondern auch noch mit Sonnenstrahlen und Frühlingstemperaturen verwöhnte, war der Erfolg für das Rad-Festival vorgezeichnet. Dazu beigetragen haben auch verschiedene Einrichtungen mit ihren Angeboten, Informationen oder mit ihrem Unterhaltungsprogramm. So bot der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) für Eigentümer die Sicherheitscodierung der mitgebrachten Fahrräder an, schließlich sind heutige Fahrräder, besonders die Versionen mit Elektrounterstützung, ein hochpreisiges Produkt und bei Dieben sehr begehrt. Manche Gäste nutzten die Chance, mit einer Rikscha durch die Innenstadt zu fahren.