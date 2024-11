Neuenburg am Rhein: Gemeinderat und Verwaltung ausgebuht

„Deshalb haben wir schweren Herzens den Gemeinderat gebeten, die Absage zu unterstützen“, bedauerte Fondy-Langela. „Wer mich kennt, weiß, dass ich keine Spielchen spiele“, sagte er und verwahrte sich gegen Vorwürfe der Lüge. Er räumte allerdings ein, dass die Kommunikation weniger geglückt sei.

In der anschließenden Frageviertelstunde der Bürger – die Zeit sollte auf 15 Minuten begrenzt sein, der Bürgermeister ließ dann doch eine Redezeit von über 40 Minuten zu – kamen einige Fragen von Vereinsvertretern und engagierten Bürgern auf. So fragte der frühere Vorsitzende des Turnvereins Frank Furler, wie es sein konnte, dass die Entscheidung ohne Mitwirken des Festausschusses fallen konnte und betonte: „Wir reden über ein Stück Seele der Neuenburger!“ Andere wollten wissen, was konkret in dem Gutachten steht und wo man es einsehen könne. „Muss man sich alles von den Versicherungen diktieren lassen?“, war die Frage eines anderen Bürgers. Weitere Vereinsvertreter verwiesen auf die dringend notwendigen Einnahmen zur Finanzierung des Vereinslebens. Begleitet waren manche Ausführungen auch von Buh-Rufen an die Adresse von Gemeinderat und Stadtverwaltung.