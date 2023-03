Neuenburg am Rhein Gendern von Grüninnen und Grünen

Mit der Erinnerung an Kretschmann und seine Waschlappen – zwei, einen für oben und einen für unten – lenkt er sein Predigtschiff wieder zurück in die Gewässer des harmloseren Kabaretts. Zur Zugabe kommt dann endlich das Akkordeon zum Einsatz, das den ganzen Abend still auf der Bühne geprunkt hatte. Fingerflink und virtuos lässt er die Kaskaden einer Musik perlen, „zu der man nicht marschieren kann“. Und die zweite Zugabe, ein astreines Grönemeyer-Gebell, in dem es irgendwie um einen einsamen Clown geht, lässt wieder das unbeschwerte Lachen los, das man in den zurückliegenden zweieinhalb Stunden zeitweise ganz vergessen hat.