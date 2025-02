Neuenburg am Rhein: Geschichten aus dem Städtle

Die „Neueburger Narrezittig“ ist für 3,33 Euro erhältlich bei Schreibwaren Ketterer, Drogerie Boll, Blumen Saurer, Mode Buck, Metzgerei Pfunder sowie in den Gasthäusern Neuenburger Hof, Adler, Krone, Kleiner Hecht und auf dem Neuenburger Wochenmarkt am Stand von der Bäckerei Kern. Zudem kann die Narrenzeitung auch bei Sabine Vogel Tabakwaren Zeitschriften Toto-Lotto in Müllheim gekauft werden und ist bei der Abholung der Zunftabendkarten in der Zunftstube, Rathausplatz 6, an den Samstagen, 8. und 22. Februar, zwischen 10 und 12 Uhr erhältlich.