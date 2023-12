Neuenburg am Rhein: Großer Druck bei Unterbringung

Aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen ist der Landkreis gezwungen, den kreisangehörigen Gemeinden in den nächsten Wochen und Monaten verstärkt Flüchtlinge in die Anschlussunterbringung zuzuweisen. Für das Jahr 2023 hat die Stadt Neuenburg am Rhein noch eine Aufnahmeverpflichtung von mehr als 100 Flüchtlingen. Die weiteren künftigen Zuweisungen für das Jahr 2024 stehen noch nicht fest.