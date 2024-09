Der Investor DFI-Real Estate und der schweizerische Online-Händler haben am Mittwoch den Grundstein für ein neues Logistikzentrum gelegt. Galaxus ist mit einem Umsatz von rund 2,5 Milliarden Franken Marktführer in der Schweiz und liegt noch weit vor Amazon. DFI-Geschäftsführer Andreas Fleischer erinnerte dran, dass das Grundstück im Juni 2021 ohne Planrecht gekauft wurde. In einem zweijährigen Planungsprozess seien der Flächennutzungsplan geändert und Bebauungsplan aufgestellt worden. Er dankte in diesem Zusammenhang dem Bauamt und dem früheren Bürgermeister Joachim Schuster. Ebenso hob er die Verständigung mit der Familie Gugel als Betreiber des benachbarten Campingplatzes hervor. Neuenburgs Bürgermeister Jens Fondy-Langela bezeichnete das Projekt als größte Gewerbeansiedlung seit der Ankunft von Freudenberg in den 1960er-Jahren. Er freute sich über die Sehaffung von rund 1000 Arbeitsplätzen und den damit verbundenen Gewerbesteuereinnahmen. Auch freue sich die Stadt, dass die Abstimmung mit dem lärmempfindlichen Campingplatz funktioniere. Michael Stolle, Geschäftsführer von Galaxus Deutschland, verwies auf das starke Wachstum in der Schweiz, dass auch ausschlaggebend für die Standortwahl Neuenburg war. In Deutschland sei Galaxus seit 2018 aktiv und seit vergangenem Jahr auch im Nachbarland Frankreich.