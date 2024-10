Ein, mit drei Haftbefehlen, gesuchter 39-Jähriger ist an der A 5 bei Neuenburg durch Einsatzkräfte der Bundespolizei festgenommen worden. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, teilt die Polizei mit. Die Beamten kontrollierten den türkischen Staatsangehörigen am Donnerstagnachmittag an einem Parkplatz an der A 5. Der 39-Jährige konnte sich dabei mit seinem türkischen Reisepass und einem deutschen Aufenthaltstitel ausweisen. Die Fahndungsüberprüfung ergab drei Vollstreckungshaftbefehle gegen den Mann. Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Bedrohung und Trunkenheit im Verkehr war er jeweils zu Geldstrafen verurteilt worden. Zudem bestand eine Aufenthaltsermittlung wegen gefährlicher Körperverletzung. Da der Gesuchte die Geldstrafen von insgesamt 7100 Euro nicht aufbringen konnte wurde er vor Ort festgenommen. Zur Verbüßung der insgesamt 180-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.