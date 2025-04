Im Bereich des ehemaligen Güterbahnhofs in Neuenburg ist es am Montag gegen 15 Uhr zu einem Heckenbrand gekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Brand drohte auf ein angrenzendes Grundstück überzugreifen, heißt es weiter. Die Freiwillige Feuerwehr Neuenburg konnte durch ihr Einschreiten einen größeren Schaden verhindern. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass bislang unbekannte Personen mutmaßlich einen Teil des dortigen Grases und Müll in Brand gesetzt haben und sich das Feuer aufgrund des Windes entlang eines Zaunes ausbreitete. Zur Höhe des Sachschadens können bislang keine Angaben gemacht werden. Verletzt wurde durch den Brand niemand, heißt es weiter. Zeugen oder Passanten, welche Hinweise auf die Verursacher des Brandes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Müllheim, Tel. 07631/178 80, zu melden.