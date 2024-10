Neuenburg am Rhein: Herbstzeit ist Theaterzeit

Premiere ist am Freitag, 15. November, im Neuenburger Stadthaus. Der Vorhang öffnet sich um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Weitere Aufführungen im Stadthaus sind am Samstag, 16., und Sonntag, 17. November, ebenfalls ab 20 Uhr. Eine Woche später, am Freitag und Samstag, 22. und 23. November, gastiert die Schauspieltruppe in der Festhalle Hügelheim. In den vergangenen Jahren war die Lachbühne auch in der Blansinger Wolferhalle zu Gast. Dies scheitert an dem größeren Bühnenbild, dass dort nicht auf die Bühne passt, erklärt der Vorsitzende des Vereins Markgräfler Lachbühne, Bernd Merle auf Nachfrage unserer Zeitung.

Zum Inhalt: Guido und Sandra Schwarz feiern Silberhochzeit. Diese will Sandra im selben Hotel feiern, in dem sie damals die Flitterwochen verbracht haben. Guido bleibt nicht übrig als mitzugehen. Aber auch Valerie Berg, seiner Geliebten, hatte er einen gemeinsamen Urlaub versprochen. Als sie im Hotel ankommen, hat Valerie sich schon im Nachbarzimmer eingenistet. In der ohnehin heiklen Situation taucht das Zimmermädchen stets zum unpassendsten Moment auf. In seiner Not ruft Guido seinen Freund Horst an, der ihm Valerie vom Hals halten solle. Dieser hat jedoch selbst eine heimliche Beziehung mit Guidos Frau Sandra. Dass das Zimmermädchen hinter dies Geheimnisse kommt, macht das zusätzlich kompliziert. Mitwirkende sind Roland Kappeler, Beate Berger, Jasna Kappeler, Alfons Klingele, Beate Sänger, Stefan Riesterer, Anja Hamburger und Stefan Anlicker. Regie führt Peter Steinbeck, Souffleuse ist Anja Hamburger. Für die Technik zeichnen Philipp Müller und Julian Scheidt verantwortlich.