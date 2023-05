Neuenburg am Rhein Hier dreht sich alles rund ums Rad

Die Besucher sind natürlich aufgefordert mit dem Rad zu kommen. „Ganz toll finden wir, dass die Tiefgarage am Rathaus an diesem Sonntag ausschließlich zum sicheren und bewachten Abstellen der Besucherfahrräder geöffnet wird“, freut sich der Vorsitzende des Gewerbevereins Thomas Senf, auch mit Blick auf die oft teuren E-Bikes. Eine weitere Parkmöglichkeit für Zweiräder gibt es an der Fahrradstation beim Bahnhof.