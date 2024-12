Der große Weihnachtsbaum an zentraler Stelle auf dem Rathausplatz und die vielen illuminierten und geschmückten Verkaufsstände haben nun am ersten Adventswochenende die Vorweihnachtszeit in der Zähringerstadt eingeläutet. Bis zum kommenden Sonntag dauert der Neuenburger Weihnachtsmarkt. Der Markt auf dem Rathausplatz endet am kommenden Sonntagabend. Er ist unter der Woche von 17 bis 20 Uhr, am kommenden Samstag bereits ab 14 Uhr und am Sonntag ab 12 Uhr geöffnet. Neben den zahlreichen Verkaufsständen auf dem Rathausplatz gibt es wenige Meter weiter auf dem Konstantin-Schäfer-Platz für Kinder einen Zauberwald.