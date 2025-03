Neuenburg am Rhein: Inspiration für junge Musiker

Spätestens seit ihrem gefeierten Debüt bei den Salzburger Festspielen 2020 mit Mozarts Così fan tutte zählt Mallwitz zu den herausragenden Dirigentinnen ihrer Generation. Sie dirigiert weltweit führende Orchester, darunter die Wiener Philharmoniker, das Royal Concertgebouworkest Amsterdam, das Boston Symphony Orchestra und das Orchestre de Paris. In der Spielzeit 24/25 folgen Debüts bei den Berliner Philharmonikern, dem Los Angeles Philharmonic und der Metropolitan Opera in New York.

Inspirierende Wirkung auf junge Musiker

Die Markgräfler Gutedelgesellschaft würdigt mit der Auszeichnung nicht nur Joana Mallwitz’ künstlerische Brillanz, sondern auch ihr Engagement, neue Zugänge zur klassischen Musik zu eröffnen und den musikalischen Nachwuchs zu fördern: „In Zeiten tiefgreifender sozialer, politischer, medialer und ökonomischer Veränderungen bedarf es dringender denn je deutlicher, überzeugender Stimmen, die die Kultur in ihrer ganzen Vielfalt als das vermitteln, was sie ist: eine unverzichtbare Notwendigkeit, ein zivilisatorischer Schatz, der nicht nur bewahrt, sondern auch gemehrt werden muss“, heißt es in der Begründung. Und weiter: „Mit ihrem herausragenden künstlerischen Schaffen und ihrer inspirierenden Wirkung auf junge Musiker – und besonders: Musikerinnen – wirkt Joana Mallwitz in ganz konkreter Weise in die Zukunft: als großes Vorbild, im Einsatz für die Förderung junger Talente, in ihrer mitreißenden Art der musikalischen Vermittlung und in ihrem Mut, neue Wege zu gehen.“