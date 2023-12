Neuenburg am Rhein Jahresrückblick: In der Zähringerstadt geht eine Ära zu Ende

In seiner Amtszeit wurde nicht nur die Landesgartenschau nach Neuenburg geholt, sondern auch zahlreiche andere Projekte verwirklicht. So entstand nicht nur die Mathias-von-Neuenburg-Realschule sondern auch ein Kreisgymnasium wurde in die Zähringerstadt geholt. In diesem Zuge wurden auch zwei neue städtische Großsporthallen gebaut. 2022 wurde dann auch das sanierte Sportbad in Steinenstadt wieder eröffnet.

Mit einer kleinen Einweihungsfeier wurde Mitte Mai noch rechtzeitig vor Ende der Amtszeit Schusters der Abschluss der Stadtentwicklungsprojekte gefeiert. Im Zuge des Masterplans „Eine Stadt geht zum Rhein“ sind die Landesgartenschau organisiert, die Schlüsselstraße neugestaltet und bebaut worden. Münsterplatz, Parkhaus, Zähringerbrücke, Bertholdturm und der Stadtpark am Wuhrloch sorgen für einen barrierefreien Zugang zum Rhein. Eher geräuschlos ging das „Parkhaus am Rheintor“ mit zehnmonatiger Verspätung im Februar in Betrieb.