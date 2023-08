Jede Klassenstufe erhielt anderthalb Stunden Karateunterricht, was nur reiche, um ein, zwei Techniken einzuführen. Doch diese seien zur Selbstverteidigung effizient, heißt es. Ein gut geführter Schlag auf sensible Stellen reiche aus, um einen etwaigen Angreifer zweimal überlegen zu lassen, ob er den Angriff fortsetzen will. „Es ist cool, zu lernen, wie man sich verteidigen kann“, wird Jennifer (9b) in der Mitteilung zitiert. „Jetzt weiß ich endlich, was ich machen kann, wenn mich jemand angrabscht“, fügt Lara (9b) hinzu.