Lars Kellermann (links) von der Schwimmgemeinschaft Badenweiler-Neuenburg (SGBN) wurde kürzlich Deutscher Vizemeister bei den internationalen Deutschen Meisterschaften der Masters im Freiwasserschwimmen auf der 2500-Meter-Strecke. Diese fanden auf der Regattastrecke in Oberschleißheim statt, wo bei den Olympischen Sommerspielen 1972 Kanuten und Ruderer um Medaillen kämpften. Er erreichte das Ziel in einer Zeit von 33:50 Minuten, was persönliche Bestzeit und den Vizemeistertitel in der Altersklasse 50 für ihn bedeutete.