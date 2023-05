Neuenburg am Rhein Kletterwald als Kontrastprogramm zum Unterricht

Fast alle Klassen der Schule haben sich dafür angemeldet und werden bis Juli 2023 einen Tag im Kletterwald in Lörrach verbringen. Die Klasse 7a der Realschule hat es schon ausprobiert und war begeistert. Anstrengend, aber cool und vor allem mal was anderes als Unterricht, darin waren sich alle Schüler einig, heißt es abschließend in der Mitteilung.