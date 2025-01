Neuenburg am Rhein: Kommunalpolitischer Paukenschlag

In einer Pressemitteilung, die Neuenburgs Bürgermeister Jens Fondy-Langela kurz vor der Sitzung des Gemeinderates am Montagabend bekannt gemacht hat, gab die Stadt Neuenburg am Rhein bekannt, dass sie sich mit Auggen und Buggingen zu einer Interkommunalen Zusammenarbeit zusammenschließen wollen, die Dienstleistungen der Unteren Verwaltungsbehörde für die drei Kommunen soll in diesem Zuge an das Landratsamt zurückgegeben werden, heißt es in der Pressemitteilung.

Im Neuenburger Rathaus will man zwar gemeinsam mit Müllheim Doppel-Mittelzentrum werden, erteilt aber der Zusammenarbeit mit der Nachbarstadt in einer vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft eine Absage. Foto: Alexander Anlicker

Im Vorfeld hatte die Gemeinde Buggingen bereits angekündigt, einer Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft mit Müllheim nicht beitreten zu wollen und bekräftigte ihre Absicht mit einem einstimmigen Grundsatzbeschluss in einer Ratssitzung vom 16. Dezember, heißt es weiter. Den gleichlautenden Grundsatzbeschluss, nicht in eine Verwaltungsgemeinschaft mit Müllheim eintreten zu wollen, fasste laut der gemeinsamen Pressemitteilung auch die Gemeinde Auggen. Beide Gemeinden sprachen sich dafür aus, so heißt es weiter, die Aufgaben der Unteren Verwaltungsbehörde nach Auflösung des GVV wieder an das Landratsamt zurückzugeben.