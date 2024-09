Neuenburg am Rhein: Lebensretter säubern Rhein und Meer

Täglich landen etwa zehn Millionen Kilogramm Plastik in Flüssen und in der Natur. Etwa 70 Prozent des Plastikmülls gelangt über die Flüsse in die Meere. Das ist ein ernst zu nehmendes Problem, das sowohl gesundheitsschädigende Auswirkungen auf die Meeresbewohner als auch auf uns Menschen haben wird, so die Initiatoren des „RhineCleanUp“, der bundesweit am Samstag, 14. September, stattfinden wird.

Die Ortsgruppe Müllheim-Neuenburg wird sich erstmals am „RhineCleanUp“ beteiligen. Organisiert wird die Aktion vom stellvertretenden Vorsitzenden der Ortsgruppe, Tobias Haug, der zuletzt in den Ferien einige Tage als Rettungsschwimmer auf der Insel Fehmarn verbracht hat.