Ein Verletzter und zweimal Totalschaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag, gegen 11.51 Uhr, auf der B 378 bei Neuenburg ereignet hat. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 18-jähriger Autofahrer die B 378 von Müllheim Richtung Neuenburg, als er aus bislang unbekannten Gründen nach links in den Gegenverkehr geriet. Es kam zur Kollision mit einem entgegenkommenden Wagen mit Anhänger, woraufhin dieser auf die rechte Seite kippte. Der Anhänger wurde durch die Kollision aus der Kupplung gerissen. Der 58-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos erlitt Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt wurden. An beiden Autos sowie dem Anhänger entstanden wirtschaftliche Totalschäden.