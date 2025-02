Neuenburg am Rhein: Mit Messer bedroht

Die Polizei berichtet von einem versuchten Straßenraub mit Messer. Laut Mitteilung der Polizei sollen zwei Unbekannte sollen am Donnerstag, 13. Februar, gegen 18.40 Uhr versucht haben, einen 21-Jährigen auf der Straße Thuner Ring auf Höhe der Hausnummer 21 in Neuenburg auszurauben. Der Geschädigte wurde dabei mit einem Messer bedroht, heißt es. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Geschädigte zu Fuß entlang des Thuner Rings unterwegs, als er von zwei unbekannten Männern angesprochen und unvermittelt mit einem Messer bedroht wurde. Der Geschädigten wurde zur Herausgabe seines Mobiltelefons und Bargeld aufgefordert, konnte aber flüchten und die Polizei verständigen. Beim Fluchtversuch kam es zu einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung bei der sich der Geschädigte leichte Verletzungen zuzog. Die beiden Täter entfernten sich ohne Beute in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Die Täter wurden vom Geschädigten wie folgt beschrieben: Der erste war etwa 1,85 Meter groß, zirka 25 Jahre alt und von sportlicher Statur. Er trug trug schwarze, kurze Haare und einen schwarzen Kinn- und Oberlippenbart,war dunkel bekleidet mit Kapuzenpullover und aufgesetzter Kapuze, Jeans oder Jogginghose. Er sprach Hochdeutsch. Der zweite Täter ist ebenfalls etwas 1,85 Meter groß und zwischen 20 und 25 Jahre alt. Er hat eine kräftige beziehungsweise stämmige Statur. Er trug blonde, kurze Haare und war ebenfalls dunkel bekleidet mit Kapuzenpullover und aufgesetzter Kapuze, Jeans oder Jogginghose.