Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesautobahn 5 zwischen dem Autobahndreieck Neuenburg und der Anschlussstelle Müllheim ist am Freitag kurz vor 17 Uhr ein Motorradfahrer schwer verletzt worden, heißt es in einer Polizeimeldung. Ein 56-Jähriger befuhr mit seinem Motorrad die Autobahn in nördliche Richtung, als ein vorausfahrendes Fahrzeug verkehrsbedingt stark abbremsen musste. Der Motorradfahrer erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr dem vorausfahrenden Auto auf. Hierdurch wurde der 56-Jährige von seinem Motorrad geschleudert und schwer verletzt. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik geflogen. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Neuenburg im Einsatz. Aufgrund des Unfalls war die Fahrbahn in Richtung Norden zeitweise voll gesperrt. Die Verkehrspolizei hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun die Unfallursache.