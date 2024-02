Neuenburg am Rhein: Närrischer Lindwurm in der Zähringerstadt

Pünktlich um 14.11 Uhr setzte sich der Umzug in Bewegung. Neben allen 17 Narrengruppen aus der Zähringerstadt nahmen zahlreiche befreundete Zünfte und Cliquen, Musikvereine und Guggemusiken teil.

Hästräger mit Schabernack

Viele Hästräger trieben ihren Schabernack mit dem Publikum. Da wurde Konfetti gestopft, manche badeten ihre „Opfer“ gleich in Konfettiwannen. Es gab auch Stroh und andere bemalten die Zuschauer mit farbigen Fettstiften.

Alle haben ihren Spaß

In jedem Fall hatten alle ihren Spaß. Nach dem Umzug ging das närrische Treiben erst im Narrendorf auf dem Rathausplatz weiter, am Abend startete dann die Beizenfasnacht. Erst in den späten Abendstunden endete das närrische Treiben.